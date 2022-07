CU wil in gesprek over opvangmogelijkheden binnen Vijfheerenlanden

26 jul, 09:11

VIJFHEERENLANDEN • Als het aan de ChistenUnie ligt, krijgt de soap rondom de vluchtelingenopvang nog een vervolg. De partij heeft begrip voor de ingewikkelde situatie waarin het college moet opereren en waardeert dat men verantwoordelijkheid neemt, maar vindt dat de urgentie voor debat over de opvang- en huisvestingsmogelijkheden alleen maar toeneemt.

De partij vraagt het college dan ook op welke manier de keuze voor De Linde in Meerkerk tot stand is gekomen en of er nog andere locaties in beeld zijn geweest voor crisisnoodopvang.

De ChristenUnie vraagt bovendien of het college van plan is om de komende maanden het gesprek aan te gaan met inwoners, partners en ondernemers over de huisvestingsmogelijkheden binnen Vijfheerenlanden. Tot slot vraagt men of het college bereid is om na het zomerreces het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad over de opvangmogelijkheden.

Hart christelijke politiek

De partij stelt: “Omzien naar de noden van vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke politiek. We hebben dan ook de principiële overtuiging dat we een veilige plek moeten bieden aan slachtoffers van rampen, oorlog, vervolging en onderdrukking. Dat betekent niet dat we als gemeenschap alle leed in de wereld op de schouders kunnen nemen.”

“Maar we kunnen én moeten wel ons deel doen. Met oog voor alle vluchtelingen, van de vluchtelingenkampen wereldwijd tot in de asielzoekerscentra in Nederland.”

Draagvlak onder druk

Desalniettemin vindt de partij dus dat het belangrijk is om in debat te gaan over de opvangmogelijkheden binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Het college moet immers vaak snel ingrijpende beslissingen nemen die (sport) voorzieningen in wijken en dorpen raken. De snelheid waarmee deze beslissingen moeten worden genomen zetten volgens de ChristenUnie het draagvlak in de samenleving onder druk.