Waarom het isoleren van je woning zo belangrijk is

ingezonden mededeling

25 jul, 08:27

REGIO • Het isoleren van je woning is belangrijk, dat is inmiddels wel duidelijk. Waarom dat precies is, is echter nog niet voor iedereen duidelijk. Isoleren heeft twee grote voordelen, die eigenlijk met elkaar verbonden zijn. In dit artikel vertellen we je meer over die twee voordelen, over de subsidie die je krijgt en over de verschillende soorten isolatie.

Isoleren wordt tegenwoordig steeds vaker gedaan. Niet zo gek, want het brengt best wat voordelen met zich mee. Besluit je je huis te isoleren, bijvoorbeeld je vloer, dan wordt er een laag isolatiemateriaal onder de vloer geplaatst. Deze laag isolatiemateriaal houdt de warmte van je woning tegen en zorgt ervoor dat die minder snel via de vloer van je woning ontsnapt.

Isoleren is duurzaam

Isoleren is erg duurzaam, dat heb je vast al eens gehoord, maar hoe komt dat precies? Je huis isoleren zorgt ervoor dat de warmte in de winter binnen blijft en in de zomer dat de kou buiten blijft. Zie het als een thermoskan: een thermoskan heeft een dikke laag isolatie, waardoor het water in die kan veel langer warm of koud blijft.

Isolatie van een woning doet hetzelfde. Je verliest weinig energie aan de buitenlucht, vanwege de dikke laag isolatie dat voorkomt. Omdat je minder energie verspilt, is isolatie dan ook een erg duurzame oplossing. Sterker nog: het is misschien wel de beste oplossing om je woning te verduurzamen.

Isoleren is ook goed voor de portemonnee

Het feit dat isoleren duurzaam is, omdat het een hoop energie bespaart, maakt ook dat het erg goed is voor je portemonnee. Het is een simpel rekensommetje: heb je minder energie nodig, dan ben je ook minder geld kwijt aan het betalen van die energierekening. Dat is fijn, want de energieprijzen zijn enorm hoog momenteel.

Combineer je goed geïsoleerde woning bijvoorbeeld nog met wat zonnepanelen en dan is je woning niet alleen duurzaam aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Je wekt dan zelf je eigen energie op, waardoor je nog veel minder energie af hoeft te nemen. Win-win dus!

Subsidie voor je isolatie

Tegenwoordig krijg je voor isoleren subsidie . Isoleren is namelijk een duurzaamheidsmaatregel en dat wil de overheid aanmoedigen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet je minimaal twee duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren. Dat kan goed met isoleren, er zijn namelijk veel verschillende soorten isolatie en die tellen allemaal als een aparte duurzaamheidsmaatregel.

Verschillende soorten isolatie

Er zijn behoorlijk wat verschillende soorten isolatie. Zo kun je bijvoorbeeld je muren isoleren, van binnen en buiten, maar kun je er ook voor kiezen om je vloer of je dak te isoleren. Het plaatsen van dubbel glas of HR+ glas is een vorm van isolatie en ook kunststof kozijnen en zelfs de voor- en achterdeur kun je isoleren.

Wil je dus je woning isoleren, dan zijn er veel verschillende opties. Wil je maar op één manier isoleren, maar wel profiteren van de subsidie? Dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp te plaatsen. Dit zijn namelijk ook door de overheid goedgekeurde duurzaamheidsmaatregelen die je uit kunt voeren in je woning.