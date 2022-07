Opluchting bij Volley Meerkerk ‘95 na cancelen vluchtelingenopvang in De Linde

22 jul, 12:21

MEERKERK • Bij volleybalvereniging Volley Meerkerk ‘95 heerst opluchting, nadat gisteren bekend werd dat er in De Linde toch geen 50 tot 70 vluchtelingen worden opgevangen. Voorzitter Yvonne Dalstra is blij, maar zet wel haar vraagtekens bij de handelswijze van de gemeente Vijfheerenlanden.

“Wij moesten in de media vernemen dat Sporthal De Linde gebruikt ging worden voor de opvang van vluchtelingen”, vertelt Dalstra. “Dit leidde vanzelfsprekend tot de nodige onrust in onze bestuursapp. Pas later kregen we zelf ook een informatiebrief van de gemeente, waarin we uitgenodigd werden om met elkaar in gesprek te gaan.”

Gesprek ging door

Drie kwartier voor de afspraak tussen het volleybalbestuur en de gemeente werd echter duidelijk dat de opvang niet doorging. Dalstra drong aan om het gesprek, met onder andere wethouder Ton van Maanen, wel door te laten gaan. Aan haar verzoek werd gehoor gegeven.

“Ik wilde graag uitleggen wat de impact voor ons als vereniging zou zijn. Corona heeft namelijk al flinke gevolgen voor ons als zaalsporters gehad. De afgelopen maanden zijn we druk geweest om alles weer op poten te zetten en een duidelijke visie te ontwikkelen. We hebben gekeken naar wat we kunnen doen om jeugdleden aan te trekken en ook in bredere zin gekeken hoe we jonge kinderen aan het sporten kunnen krijgen. Dat hebben we zelfs voor een groot deel samen met de gemeente gedaan.”

Beledigend

Dalstra vond het met name belangrijk om in gesprek te gaan, zodat er bij een eventuele volgende keer niet meteen naar De Linde wordt gewezen.

“De gemeente gaf aan dat men wel naar een alternatieve locatie voor onze activiteiten wilde kijken, dit zou dan in Vianen zijn geweest. Nadelige gevolgen zijn er dan echter natuurlijk altijd. Ik heb het als beledigend ervaren dat er niet voordat het besluit werd genomen met ons is gesproken. Hopelijk hebben we de gemeente nu alsnog wat meer inzicht kunnen geven in onze situatie.”