GGD ZHZ opent nieuwe vaccinatielocatie in Gorinchem

22 jul, 11:14

GORINCHEM • In Gorinchem wordt begin september een nieuwe vaste vaccinatielocatie van de GGD in gebruik genomen.

De GGD’en zijn door minister Kuipers gevraagd om in het kader van de komende coronavaccinatiecampagne in het najaar weer op te schalen. ‘n Zuid-Holland Zuid zijn we volop met de voorbereidingen hiervan bezig en openen we een nieuwe, vaste vaccinatielocatie in Gorinchem’, meldt GGD Zuid-Holland Zuid. ‘Vanaf 1 augustus beginnen we met het inrichten van de locatie aan de Kleine Schelluinsekade (in het pand van Piratenland).’

Naar verwachting gaan de vaccinaties begin september van start op deze locatie. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel prikstraten er komen. GGD ZHZ heeft nog niet van het ministerie van VWS gehoord welke groepen inwoners gevaccineerd gaan worden en in welk tempo dit moet gebeuren. Er kunnen maximaal acht prikstraten in gebruik worden genomen.

‘Bij de keuze voor de locatie in Gorinchem is rekening gehouden met regionale spreiding’, stelt de GGD ZHZ. ‘Ook is het gebouw geschikt voor rollators en rolstoelen en eventuele begeleiders van senioren.’