Weer nominatie Avonturenboerderij Molenwaard voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’

22 jul, 10:32

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is genomineerd voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’ 2023. Het park van Van Hoorne Entertainment mocht de award al vier keer in ontvangst nemen.