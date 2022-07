Voorbereidingen bouw bedrijfsverzamelgebouw Peursumseweg 93a in Giessenburg gestart

23 jul, 09:00

GIESSENBURG • De voorbereidingen om te beginnen met de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg zijn begonnen.

Dat meldden de initiatiefnemers, de broers Rik en Wouter Wingelaar. ”We gaan komende week van start met de engineering. Een aannemer zal daarvoor in opdracht van ons aan de slag gaan met onder meer de bouwtekeningen en de berekeningen van de constructie.”

Tegelijkertijd werden er afgelopen week meerdere bezwaren ingediend bij de gemeente Molenlanden. Daarin werd gevraagd om enkele weken uitstel om de bezwaren te formuleren; wettelijk hebben bezwaarmakers daar recht op. “Met de bouw mogen we desondanks van start gaan, al is dat wel op eigen risico”, vullen Rik en Wouter Wingelaar aan.

Andere locatie

In de afgelopen maanden hebben zij contact gehad met het gemeentebestuur. Op aandringen van de gemeenteraad en mede naar aanleiding van protesten van omwonenden wilden burgemeester en wethouders kijken of de nieuwbouw ook op een andere locatie plaats zou kunnen vinden. Dat is niet gelukt.

“De gemeente had geen geschikte grond beschikbaar”, vertelt Wout Wingelaar. “Bij de wethouder hebben wij aangegeven dat we al bezig waren met de verkoop en dat er dus wel tempo gemaakt moest worden. Na enkele weken kregen we de boodschap: ‘We kunnen niets voor jullie vinden.’” Van de 22 beschikbare units in het bedrijfsverzamelgebouw zijn er inmiddels al 21 verkocht. “De kopers komen voor het overgrote deel uit plaatsen als Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.”

Optimalisaties

Omwonenden zijn nog steeds fel gekant tegen de komst van de bedrijfshal. De initiatiefnemers zijn meerdere keren het gesprek met hen aangegaan, waarvan twee keer in het bijzijn van de gemeente. “Bij één van deze overleggen is afgesproken dat we te zijner tijd met elkaar op de locatie optimalisaties zouden bespreken. We wilden graag met hen nadenken hoe we hen bij de realisatie tegemoet zouden kunnen komen. De omwonenden gaven echter aan dat geen enkele verwachting van te hebben. Zij waren bereid om te praten over het aantal te bouw woningen en niet over een bedrijfsverzamelgebouw. Wij hadden daar ook wel woningen willen bouwen, maar op deze plek is die mogelijkheid er gewoon niet.”

De omwonenden zelf laten in een reactie weten de afgelopen maanden herhaaldelijk bij de gemeente te hebben aangegeven dat dit gebouw met 22 bedrijfsunits niet thuishoort in de cultuurhistorische omgeving en lintbebouwing langs de Giessen. “Deze opmerking horen wij ook regelmatig van passerende wandelaars en fietsers”, stelt een woordvoerder. “De bodem van het terrein is naast asbest ernstig verontreinigd met andere schadelijke stoffen, die ook in de aangrenzende sloot zijn aangetoond. Daarnaast hebben wij gewezen op verkeers-, geluids- en lichtoverlast, ondermijning en ontaarding. Helaas wordt hier geen gehoor aan gegeven.”

Stilgelegd

Dat er werkzaamheden op het terrein plaatsvinden hebben de omwonenden ook gezien. “Echter, deze werkzaamheden zijn inmiddels door de omgevingsdienst stilgelegd. Er werden betonplaten in stukken gehakt terwijl de bodem, ook aan de oppervlakte, volop asbest bevat. Dit geeft al aan hoe precair deze locatie is.”

Dat de broers Wingelaar op de locatie aan de Peursumseweg 93a woningen hadden willen bouwen, stellen de omwonenden nooit te hebben gehoord. “Deze plannen waren er wel bij de vorige initiatiefnemers, maar door de handelwijze van de gemeente is dit helaas niet doorgegaan.”



Aanpassingen

Ook ontkennen de omwonenden dat zij nooit opengestaan hebben voor een gesprek over aanpassingen van de plannen van de bouw van de bedrijfshal. “Wij zijn met vijf bewoners naar de broers Wingelaar geweest om over optimalisaties te praten. Toen zijn er diverse zaken besproken, maar uiteindelijk bleken de mogelijke optimalisaties alleen te bestaan uit bomen en struiken naast het gebouw en een schutting naast de buren. Dat is voor ons veel te weinig. Daarom is besloten bezwaar in te dienen.”

De woordvoerder vervolgt: “Onlangs kwam het voorstel van Wingelaar om op locatie nogmaals over optimalisaties te gaan praten. Op onze vraag wat er dan nog meer mogelijk is dan alleen bomen en een schutting kwam geen concreet antwoord. Om die reden hebben wij gezegd daar geen enkele verwachting meer van te hebben. Daarnaast werd ons duidelijk dat overleg over optimalisaties bij de broers Wingelaar de bedoeling had om een bezwaarprocedure tegen te houden. Maar de bezwaren zijn te groot om deze weg niet te bewandelen. Wij vrezen blijvend grote overlast van de 22 bedrijfsunits. De woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid zullen permanent sterk worden aangetast. De ontwikkelaars willen de bedrijfsunits verkopen en daarmee veel geld verdienen, maar de bewoners worden gedupeerd en blijven met de overlast achter.”

Gemeente: ‘Geen alternatieve locaties’

‘Door de eerdere eigenaren is met de gemeente verkend of woningbouw mogelijk was’, laat de gemeente Molenlanden in een reactie weten. ‘De gemeente had hierin een positieve houding, maar dit diende wel passend te zijn binnen de woonvisie en het beleid van de provincie. Uiteindelijk besloten de eigenaren de grond te verkopen.’

‘De nieuwe eigenaren dienden een plan in voor een bedrijfsverzamelgebouw. Geconstateerd is dat dit gebouw past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de regels zoals die hierin zijn gesteld. De gemeente is daarom verplicht de vergunning te verlenen.’

In de afgelopen periode is samen met de initiatiefnemer verkend of er alternatieve locaties of mogelijkheden waren. ‘Daaruit bleek dat er geen zijn die ook passen binnen de wensen van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft op basis daarvan geconcludeerd dat hij wenst vast te houden aan het plan om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.’