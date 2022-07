Klachten over aanvallende meeuw langs dijk in Alblasserdam

21 jul, 16:48

ALBLASSERDAM • Langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam valt een meeuw al langere tijd mensen lastig. Het dier maakt schijnaanvallen.

Een buurtbewoner meldt: “We hebben een soort terrormeeuw in Alblasserdam. Ter hoogte van Jonker Tuinmachines zit een meeuw die waarschijnlijk een nest heeft. Een aantal weken geleden heb ik de gemeente geïnformeerd dat er continu wandelaars worden aangevallen. Ze hebben laten weten er niets aan te gaan doen.”

Via Facebook deelt een wandelaar eenzelfde meeuwaanval-ervaring: “Blijkbaar dacht de meeuw dat ik een lekker hapje was. Zeker 15 aanvallen op mij gericht.” Een ander passant, die over de rivier voer, meldt ook te zijn aangevallen door de vogel.

Gemeente

Een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam laat weten dat er bij de gemeente tot nu toe één melding is binnengekomen. De woordvoerster vertelt: “We kunnen nu inderdaad geen actie ondernemen. Ik begrijp van mijn collega’s van de buitenruimte dat het een beschermd diersoort is en we dit als onderdeel van de natuur zien.”

Eerder meldde de gemeente al aan de buurtbewoner dat er geen waarschuwingsbord geplaatst gaat worden.

Meeuwen doen vaker schijnaanvallen. Vaak om schrik aan te jagen, omdat het dier wil dat men uit zijn buurt verdwijnt. Wie dat niet doet, loopt kans echt aangevallen te worden.

Peter Stam