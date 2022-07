Komst vluchtelingen naar Meerkerk gaat toch niet door

update

21 jul, 13:37

MEERKERK • De komst van de vijftig tot zeventig vluchtelingen naar de sporthal in dorpshuis De Linde te Meerkerk gaat toch niet door.

Dat deelde wethouder Ton van Maanen donderdag aan het begin van de middag mee. Aanleiding daarvoor was de vraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de 180 vluchtelingen uit Afghanistan, die worden opgevangen in Van der Valk in Vianen, langer onderdak te bieden.

“Dat verzoek kregen we donderdag”, licht wethouder Van Maanen toe. “Wij hebben aansluitend de bevestiging gekregen dat dit wel meetelt bij de opgave voor de opvang van 225 vluchtelingen in de Veiligheidsregio Utrecht. Daarmee voldoen we als gemeente Vijfheerenlanden aan de doelstelling en kunnen de plannen voor Meerkerk van tafel. Het is niet meer nodig om op dit moment een extra locatie voor crisisnoodopvang in Vijfheerenlanden te realiseren. Rond het middaguur kreeg ik hiervan officieel de bevestiging van het COA.”

De informatieavond die gemeente en COA op 25 juli zouden organiseren, gaat niet door. De gebruikers van de sportzaal zijn geïnformeerd en de omwonenden ontvangen vrijdag een brief met nadere informatie.