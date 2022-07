Wat is de reden dat de behoefte aan meer vakvrouwen in de techniek toeneemt?

ingezonden mededeling

21 jul, 11:04

REGIO • Nederland staat momenteel 27eop een Europese lijst die het aantal vrouwen binnen de techniek bijhoudt. Vrouwen staan er niet alleen voor en blijven stijgen in de lijst.

In Nederland werken er momenteel veel vrouwen in de techniek. Zo is 14% van alle werkenden in de sector techniek vrouw! Waarom is de verdeling binnen de techniek nog niet helemaal gelijk? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in, zodat je er meer over te weten komt.

Waarom geen gelijk verdeling binnen de techniek?

Waarom is er nog geen gelijke verdeling binnen de techniek? Dat komt vooral doordat het grote verschil op de middelbare school. Zo is er een groot verschil tussen VMBO, HAVO en VWO. Het percentage meiden die kiest voor een technisch vakkenpakket kiest, is momenteel bijna gelijk aan het percentage jongens die een technische richting kiest.

Omdat meisjes voorheen niet voor een technisch vakkenpakket kozen, is het grote verschil nog steeds aanwezig. Er kiezen tegenwoordig veel meisjes voor een technisch profiel en daarom is er met zekerheid te zeggen dat het verschil tussen vrouwen en mannen blijft afnemen in de techniek.

Leuke opleiding

Op het VMBO zijn er nog wel grote verschillen zichtbaar. Hier kiezen juist meer jongens voor een profiel in de techniek. Dit komt mede doordat er weinig vrouwelijke docenten zijn die techniek doceren. Hierdoor zijn er te weinig vrouwelijke rolmodellen.

Een leuke opleiding is tegenwoordig in Nederland opleiding monteur gas water warmte. Het is een opleiding die je gemakkelijk met een vmbo-diploma kunt volgen. Het is namelijk een niveau 2 tot 3 opleiding en is BBL, dit betekent dat je tijdens de opleiding ook in de praktijk kunt werken.

Opleiding in infrasector

Een andere leuke opleiding waar veel vrouwen aan beginnen, is een opleiding in infra sector. Een opleiding in de infrasector is leerzaam en er zijn veel banen te vinden in deze sector. Wanneer je deze opleiding behaald hebt, kun je meedoen aan verschillende infrastructuur-projecten in Nederland.

Infratechniek kan ingewikkeld zijn, maar is echter wel erg belangrijk voor Nederland. Bij de opleiding leer je alles over nieuwbouwhuizen, wegen, gas-, warmte-, water- en elektraleidingen. Wanneer je de opleiding in de infrastructuur volgt, leer je natuurlijk wat er allemaal bij komt kijken, zodat je jouw kennis in de praktijk kunt toepassen.

Dingen veranderen

Een andere reden waarom steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding en baan in de techniek, zijn de aanpassingen die steeds meer gemaakt worden in de samenleving. Veel bedrijven maken het namelijk aantrekkelijk voor de vrouw. Zo is het bij veel bedrijven tegenwoordig normaal dat er een apart vrouwentoilet aanwezig is.

Dit was voorheen nog niet het geval en veel vrouwen vonden het vervelend om een toilet te delen met een man. Daarnaast wordt er ook meer rekening gehouden met zwangerschapsverloven en met de kinderopvang. Dit kan in vele opzichten nog beter geregeld worden, zodat het voor vrouwen nog aantrekkelijker wordt om in de techniek te werken.

Maatschappelijke visie

Voor bedrijven is het ook steeds belangrijker om hier rekening mee te houden. Veel opdrachtgevers vinden het namelijk belangrijk dat zij vrouwelijke medewerksters in dienst hebben. De maatschappelijke visie op het aantal vrouwen in de techniek, wil dat de verdeling man-vrouw in de komende jaren gelijk wordt.