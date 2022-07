Experiment groene sedumdaken bushokjes in Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht

21 jul, 10:04

ALBLASSERWAARD • Bushokjes in Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht zijn onlangs door de provincie Zuid-Holland bedekt met groene sedumdaken. Dit is onderdeel van een proef, om te bepalen of een groen sedumdak een standaard mogelijkheid wordt bij de bouw van nieuwe R-netbushokjes.

‘Hoe kunnen wij het openbaar vervoer verder verduurzamen, werken aan een fijne leefomgeving en de lokale natuur versterken?’ Deze vragen vormden de start van een proefperiode met groene sedumdaken op R-netbushokjes.

Tegelijkertijd onderzoekt de provincie hoe natuurinclusief te werken. ‘Dit betekent dat we bouwen, inrichten en leven op een manier die bijdraagt aan een fijne leefomgeving en de lokale biodiversiteit en natuur versterkt.’

Volgende stap

Zo rijden er ook al bussen op waterstof en zijn de bushokjes gebouwd van materialen die lang mee gaan. ‘Mocht er toch iets kapot gaan, dan zijn losse onderdelen gemakkelijk te vervangen. Ook wordt er energiezuinige ledverlichting gebruikt. Onderzoek naar groene daken is de volgende stap.’

Deze groene daken worden ook wel sedumdaken genoemd. Dit komt omdat het dak gevuld wordt met sedumplanten. Dit zijn vetplanten, die goed tegen wisselende weersomstandigheden kunnen en weinig onderhoud nodig hebben. Ook zijn ze licht van gewicht, wat ideaal is voor een dak.

Voordelen

Een groen dak heeft volgens de provinciale overheid veel voordelen: ’Het vangt water op, biedt voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders, en werkt verkoelend in de zomer. Met meer groen op het dak dragen we bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.’

In juni is het eerste groene dak geplaatst bij de halte Jan van Nassauplein in Nieuw-Lekkerland. De haltes Markt van Matena en Viaduct N3 Oost in Papendrecht volgen in juli. In Sliedrecht is de halte Willem Dreespark van een groen dak voorzien, de halte Grienden volgt in september.

Doel proefperiode

Het komend half jaar wordt bekeken hoe de planten groeien, hoe het onderhoud gaat en wat de reacties van de omgeving zijn. Op basis hiervan wordt bepaald of een groen sedumdak een standaard mogelijkheid wordt bij het bouwen van nieuwe R-netbushokjes.