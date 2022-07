Veel boze reacties op opvang vluchtelingen in sporthal De Linde in Meerkerk

21 jul, 09:28

MEERKERK • Veel Meerkerkers zijn boos dat er in de sporthal van dorpshuis De Linde in Meerkerk vijftig tot zeventig vluchtelingen opgevangen gaan worden.

Het bericht hierover op de website van Het Kontakt leverde boze reacties van tientallen inwoners van Meerkerk en de omliggende dorpen op.

‘Het is toch niet te geloven dat ze De Linde volproppen met gelukzoekers en testosteronbommen. Vaders en moeders in Meerkerk, houd uw dochters in goed de gaten. Hier gaan nog veel moeilijkheden van komen. Gemeente Vijfheerenlanden bedankt! Ik hoopte dat enkel de landelijke politiek de weg kwijt is. Maar jullie zijn het zeker ook!’

Weer Meerkerk

Eén van de rode draden: de boosheid dat na de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gemeentehuis in Meerkerk het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden nu weer voor deze plaats kiest. ‘In Leerdam en Vianen wordt volop gebouwd. Wij krijgen alleen vluchtelingen als dank!’

‘Waarom weer Meerkerk?’, is één van de andere reacties. ‘We hebben al Polen in het AC hotel en Oekraïners in het gemeentehuis…Is er dan echt geen ruimte in Vianen of Leerdam? Of is dat te dicht bij onze ambtenaren?’ Een ander stelt: ‘Volgens mij vangen wij in Meerkerk al heel veel op? De gemeente Vijfheerenlanden is toch vele malen groter dan alleen Meerkerk?’ En: ‘Wreekt hier zich dat er geen Zederikkers meer in het college zitten? Helsdingen in Vianen en Het Dak in Leerdam waren betere locaties hiervoor.’

Verenigingen

Een tweede rode draad is de zorg dat er maandenlang geen plek zal zijn voor de verenigingen die gebruikmaken van de sporthal in De Linde. ‘En alle sporten dan die erin gehuisvest worden. Waar gaan die naar toe de komende maanden? Als het al tijdelijk is, want ook daar geloof ik weinig van.’ En: ’Nou, dat zal geen tafeltennissen worden dit najaar.’

Daarnaast richt de boosheid zich onder meer op burgemeester Sjors Fröhlich (’Sjors, de hielenlikker van Den Haag’ en ‘”Judas” Sjors Fröhlich’) en het feit dat dit bekend wordt gemaakt in de vakantieperiode.

Informatieavond

‘Ik heb alleen maar onbegrip en woede opgesnoven in Meerkerk. De informatieavond maandag (op 25 juli, red.) heeft geen zin zo. Velen op vakantie + een week later zitten de asielzoekers er al. Zo’n proces is, laat ik het netjes benoemen, niet netjes naar de inwoners.’ En: ‘Beetje jammer dat dergelijke dingen tijdens vakanties gebeuren...kunnen omwonenden ook echt geïnformeerd worden en eventuele vragen stellen.’