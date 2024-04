Getuigen gezocht van gooien met brandend voorwerp naar woning Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Bewoners van een pand aan de Hoge Giessen werden op woensdagochtend 10 april opgeschrikt toen ze in de voortuin van hun woning een glazen fles met brandbaar materiaal erin aantroffen, dat meldt de politie. Ook was er een bekladding bij het hek van de woning geschreven. De politie doet onderzoek.

De brandende fles kwam niet in de woning terecht en niemand raakte gewond. Direct na de melding van de bewoners rond 08.00 uur, startten agenten met een onderzoek.

Het gooien met de fles en het schrijven van de bekladding moet tussen dinsdagavond 23.30 uur en woensdagochtend 07.45 uur zijn gebeurd.

Getuigen zijn in dit onderzoek zeer welkom. Heeft u beelden of informatie die relevant kan zijn? Of weet u meer over dit incident? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via het meldformulier op deze site. Als u liever anoniem wilt blijven, kan dat ook bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.