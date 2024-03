Meerdere auto’s botsen op elkaar op A27 bij Noordeloos: snelweg enige tijd afgesloten

za 30 mrt 2024, 17:31

NOORDELOOS • Op de A27 botsten zaterdagmiddag ter hoogte van Noordeloos meerdere auto’s op elkaar.

Dat gebeurde op de rijbanen in de richting van Gorinchem. In eerste instantie werd één rijstrook afgesloten. Later ging de snelweg helemaal dicht om de hulpdiensten ruimte te geven.

Ambulancepersoneel controleerde meerdere betrokkenen bij het ongeval. De beschadigde voertuigen werden door een berger opgehaald.

Vanaf knooppunt Everdingen was er een omleiding via de A2 en de A15.