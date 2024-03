Ongeval op A27 bij Meerkerk zorgt voor vertraging naar Utrecht

wo 13 mrt 2024, 17:55

MEERKERK • Op de A27 bij Meerkerk heeft op woensdagmiddag 13 maart een ongeval plaatsgevonden.

De linkerrijstrook naar Utrecht is dicht en hierdoor heeft verkeer richting het noorden een uur vertraging.

Rond 18:00 uur wordt de weg vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat.

Het is niet bekend wat er precies gebeurd is tijdens het ongeval en of er gewonden zijn.

Later meer informatie.