• De auto belandde in het water.

Auto belandt in het water in Meerkerk; vier inzittenden ongedeerd

28 minuten geleden

MEERKERK • Op de Broekseweg in Meerkerk is zaterdagmorgen rond 11:00 uur een auto te water geraakt. Dat meldt de politie-eenheid Vijfheerenlanden via Instagram.

In de auto zaten vier personen, die allen ongedeerd bleven. De bestuurder raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt, omdat ze ergens van schrok.