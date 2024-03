Hulpdiensten rukken voor niets uit na tip over mogelijke drenkeling in Nieuw-Lekkerland

za 2 mrt 2024, 09:45

NIEUW-LEKKERLAND • De hulpdiensten gingen vrijdag in Nieuw-Lekkerland met spoed op pad gestuurd voor een mogelijke drenkeling langs de Planetenlaan, ter hoogte van de Roerdomp.

De politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse, maar troffen niets aan. Bij de meldkamer stond als nadere informatie in het systeem dat er mogelijk een kinderwagen in de sloot lag.

Uit later contact met de meldster bleek dat er ‘iets met een stoeltje’ in de sloot had gelegen, maar dat iemand dat er al uit had gehaald. In de sloot werd nog wel een tuinstoel aangetroffen. Verdere actie bleek niet meer nodig te zijn.