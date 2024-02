Auto en vrachtwagen botsen op Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland

do 22 feb 2024, 11:58

OUD-ALBLAS • Een personenauto en een vrachtwagen botsten donderdagochtend op de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland.

Het ongeval gebeurde rond 10.20 uur ter hoogte van de Heiweg. De Nieuw-Lekkerlandse bestuurster van de personenauto reed vanaf de Heiweg de Zijdeweg op.

Daar reed op dat moment een vrachtwagen vanaf Oud-Alblas richting Nieuw-Lekkerland. Deze raakte de achterkant van de auto, waarna de auto uit de koers raakte. De auto kwam in de berm, net naast een sloot terecht.

112 werd gebeld en niet veel later kwamen een ambulance en twee politievoertuigen ter plaatse voor hulp. De bestuurster van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd gebleven.

Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de auto uit de berm te trekken en af te voeren.