Gewond tam konijn gedumpt in afvalcontainer in Nieuw-Lekkerland: Dierenambulance zoekt getuigen en eigenaar

ma 19 feb 2024, 07:30

112 772 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Een tam, gewond konijn werd donderdag gedumpt in een container bij de gemeentewerf aan de Ambachtsweg in Nieuw-Lekkerland.

Het diert was er slecht aan toe: onderkoeld en gewond. Ze is inmiddels dood. ‘We willen graag weten wie zoiets vreselijks heeft gedaan’, meldt de Lekkerlandse kattenopvang De Kattenmand. ‘Er zijn helaas geen camera’s. Als u informatie heeft of weet van wie dit konijn was, wilt u dan contact opnemen met de Dierenambulance Vianen, 085-6441199.’