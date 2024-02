Man gewond na explosie in Groot-Ammers

5 minuten geleden

112 44 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • In de nacht van zaterdag op zondag is een explosief afgegaan in de hand van een man bij woningen aan de Prinsenhof in Groot-Ammers.

Buurtbewoners hoorden rond 03.45 uur een harde knal, wat volgens hen leek op zwaar vuurwerk. In een hal tussen woningen in troffen buurtbewoners vervolgens een gewonde man aan. Hij is gewond geraakt aan zijn hand en is voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie, die met meerdere eenheden ter plaatse was, doet onderzoek naar de explosie en heeft een buurtonderzoek ingesteld. Volgens de politie is er geen schade aan het gebouw ontstaan en wordt er onderzocht waarom dit explosief afging.

Voor wie dit explosief was bedoeld is niet duidelijk. De politie heeft van meerdere personen getuigenverklaringen opgenomen en gegevens genoteerd. Het onderzoek loopt nog.

Tekst: ZHZ Actueel