Politie pakt fietsendief Noordeloos op, maar is nog wel op zoek naar verstopte blauwe fiets

za 17 feb 2024, 12:41

112 365 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Een dief die in Noordeloos betrapt werd op het stelen van fietsen, werd vrijdag aangehouden door de politie.

De sterke arm van de wet kreeg aan het einde van de middag een melding van een persoon die fietsen zou wegnemen in Noordeloos. In dit dorp werd de persoon betrapt. Hij liet een fiets (te zien op de foto) achter. Hij vluchtte met een andere blauwe fiets.

De verdachte is aangehouden. De politie komt graag in contact met de eigenaar van de fiets op de foto. ‘We willen graag een aangifte van diefstal opnemen’, meldt de politie via Instagram. ‘We zijn tevens op zoek naar de verstopte blauwe fiets.’

Mogelijk zou deze ergens tussen de Kerkstraat en het terrein van de voetbalvereniging aan de Noordzijde zijn achtergelaten. Ook kunnen getuigen van de diefstal zelf zich melden via 0900-8844.