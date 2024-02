Loslopende hond bij ree in omgeving Gorinchem: jager moet dier uit lijden verlossen

GORINCHEM • Een loslopende hond verwondde een ree deze week zo zwaar dat een jager het dier uit zijn lijden moest verlossen.

Dit gebeurde in de ochtenduren in Gorinchem, in de omgeving van de Merwe Donk.

‘Het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom is sowieso strafbaar’, stelt de politie. ‘Verder is de eigenaar van een hond die achter wild aangaat en deze opjaagt en/of verwondt of doodt strafbaar.’

Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. ‘Ook zou het de eigenaar van de hond sieren dat deze zich meldt.’