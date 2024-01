video

Vuurspuwende stroomkabel door kortsluiting in Oud-Alblas; huizen zonder stroom

wo 31 jan 2024, 07:00

OUD-ALBLAS • Vuur en vonken spoten dinsdag aan het begin van de avond langs het Westeinde in Oud-Alblas uit het wegdek. De oorzaak: kortsluiting in een (hoofd)stroomkabel.

De politie, de Alblasserdamse brandweer, een ambulance, een officier van dienst Bevolkingszorg en een officier van dienst van de brandweer kwamen ter plaatse voor hulp. Ook netbeheerder Stedin werd opgeroepen.

Tijdens de aankomst van de hulpdiensten was de spanning al van de kabel en zaten zo’n 25 huishoudens zonder stroom. Ook de straatverlichting werkte niet meer.

Oorzaak: slijpen in de stroomkabel

De storing is ontstaan doordat er in de middag, tijdens het open slijpen van het wegdek, deels in de stroomkabel is geslepen. In de avond liep er vermoedelijk regenwater in de kabel en ontstond er kortsluiting. Het werk aan het wegdek was in verband met werkzaamheden aan een gasleiding.

Bij het incident is niemand gewond geraakt. Hoe lang de stroomstoring nog gaat duren, kon een woordvoerster van Stedin dinsdagavond nog niet vertellen. De netbeheerder begon dezelfde avond nog met het oplossen van de storing. De kabel moet hiervoor opgegraven worden, waarna bekeken wordt hoe het problemen te verhelpen.

Tekst: ZHZ Actueel