Grote brand in woonboerderij aan de Lage Giessen in Hoornaar

HOORNAAR • Sinds zaterdagochtend 08:00 uur woedt er een woningbrand aan de Lage Giessen in Hoornaar. Er is door de brandweer opgeschaald naar ‘zeer grote brand’.

De hulpdiensten zijn met veel manschappen ter plaatse om de brand, waarbij sprake is van grote rookontwikkeling, te bestrijden.

Naast de woonboerderij waar de brand is uitgebroken, staat een antiekboerderij met een rieten kap. Het rieten kap brandbestrijdingsteam van Veiligheidsregio Utrecht is ter plaatse om de naastgelegen antiekboerderij te beschermen.

Voor de volledige beeldvorming is ook het drone team van regio Rotterdam-Rijnmond naar het incident gekomen. De bewoners hebben hun woning tijdig kunnen verlaten.

