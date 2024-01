Brand verwoest schuur aan Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland, ook schade aan woning

di 23 jan 2024, 07:50

NIEUW-LEKKERLAND • Een schuur achter een woning aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest.

De brand werd rond 02.45 uur ontdekt. Op dat moment stond de schuur al in lichterlaaie en er werd door de meldkamer al snel opgeschaald naar middelbrand.

De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen.

Van de schuur is niet veel overgebleven en wat er nog staat, is instabiel geworden en zal waarschijnlijk afgebroken moeten worden. Ook de woning is door de hitte van de brand beschadigd geraakt. Diverse ramen zijn door de warmte gesprongen.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.

(bron: ZHZ Actueel)