Ongeluk met meerdere voertuigen op A27 ter hoogte van Lexmond; snelweg dicht tussen Noordeloos en Lexmond

REGIO • Door een ongeval op de A27 ter hoogte van Lexmond is de A27 tussen Noordeloos en Lexmond gesloten. Bij het ongeval waren morgen zeven auto’s betrokken.

De politie Utrecht meldt via X dat er een voortuig in een slip raakte. Vervolgens kwamen zeven voertuigen en een vrachtwagen met elkaar in botsing. Er werd één persoon ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De A27 ligt bezaaid met brokstukken.

Door het ongeval is de A27 richting Utrecht dicht tussen Noordeloos en Lexmond. Weggebruikers worden omgeleid vanaf knooppunt Gorinchem via de A15 en A2. Het is niet bekend hoelang de afhandeling duurt.