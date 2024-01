Tienduizenden euro’s schade na zeer grote brand Oud-Alblas; onderzoek naar oorzaak (video)

vr 19 jan 2024, 07:33

OUD-ALBLAS • Bij de brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak langs het Westeinde in Oud-Alblas, is voor minstens tienduizenden euro’s aan schade ontstaan.

Niet alleen de schuur, waar de brand ontstond, is afgebrand; ook een opslagruimte erachter, een naastgelegen loods en een woning zijn fors beschadigd geraakt door het vuur. De brand ontstond rond 00.30 uur. Al snel greep het vuur om zich heen en moesten de hulpdiensten opschalen tot ‘zeer grote brand’.

De bewoners van de aangrenzende woning – twee volwassenen, twee kinderen en een hond – wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. Tijdens de eerste inzet van de brandweer, raakte een brandweerman te water. Hij zakte door het ijs en liep een nat pak op. De vrijwilliger is ongedeerd gebleven.

Onderzoek naar oorzaak

De brandweer heeft team brandonderzoek ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat donderdagavond desgevraagd weten dat het bij de brandweer nog steeds onbekend is hoe de brand is ontstaan. De verzekering start ook een onderzoek naar de oorzaak.

Bij de bestrijding van de brand, waren veel brandweerkorpsen uit de regio aanwezig. Onder meer de brandweerkorpsen van Dordrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam waren erbij om te blussen.

Elders onderdak

De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met nablussen. De bewoners konden vanwege alle schade en rook niet terug naar hun woning. Voor hen werd elders onderdak geregeld. De stichting Salvage helpt de familie verder bij de afhandeling van de schade.

Tekst: ZHZ Actueel. Video: Twan Beukers en Peter Stam