Zeer grote brand langs Westeinde in Oud-Alblas; woning, schuur en loods beschadigd

OUD-ALBLAS • In een schuur bij een woning aan het Westeinde in Oud-Alblas is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Dit gebeurde rond 00.30 uur.

De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand, grote brand en uiteindelijk zeer grote brand. De bewoners van de aangrenzende woning – twee volwassenen, twee kinderen en een hond – wisten zich op tijd in veiligheid te brengen.

Hun woning is aan de achterkant behoorlijk beschadigd geraakt door de brand. In het huis is ook waterschade en rookschade ontstaan. Van de naastgelegen schuur is niet veel over. Ook de loods naast de schuur is beschadigd geraakt.

Oorzaak is nog onbekend

Wat er precies in de schuur lag en waardoor de brand precies is ontstaan, is bij de brandweer nog onbekend.

Om daar een beter beeld bij te krijgen, is het team Brandonderzoek van de brandweer ingeschakeld. Dit team gaat, voor zover dat in de overgebleven resten nog mogelijk is, onderzoek doen.

