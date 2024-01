Gevallen vrouw in Alblasserbos gered met een quad

wo 17 jan 2024, 08:04

ALBLASSERDAM • Een bijzondere inzet voor de hulpdiensten dinsdagavond 16 januari in het Alblasserbos bij Alblasserdam. Midden in het bos was een 57-jarige vrouw uit Alblasserdam gewond geraakt tijdens het uitlaten van haar hond. Ze werd uiteindelijk opgehaald met een quad.

De vrouw wilde langs een boom gang die dwars over de weg was gevallen en gleed daarbij uit en liep beenletsel op. Dit gebeurde rond 16.15 uur. De vrouw belde eerst haar man die naar de locatie kwam om haar te helpen, maar al snel bleek dat er meer hulp nodig was.

Rond 17.00 werd 112 gebeld. Een ambulance werd opgeroepen, maar kon niet dichterbij komen dan sportpark Souburgh en dus ging het ambulancepersoneel te voet verder op zoek naar het slachtoffer.

Na enig zoekwerk werd de vrouw aangetroffen. Omdat de ambulance een heel stuk verderop stond en de Alblasserdamse vrouw niet meer zelfstandig kon lopen, werden de quad van brandweer Hendrik-Ido-Ambacht en de bemanning van de tankautospuit van brandweer Alblasserdam opgeroepen om te komen helpen.

Met iPads, GPS-signalen en portofoonverkeer wist de brandweer van Alblasserdam uiteindelijk de juiste locatie te bereiken. Daarvandaan werd de bemanning van de quad geïnstrueerd voor de juiste route. De quad kwam via de Bosweg bij Oud-Alblas.

Nadat het voertuig was gekeerd, kon het slachtoffer op de aanhanger van de quad worden gelegd en naar een ambulance worden gereden. De vrouw is daarna per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.