Ongeval op A15 bij Gorinchem; rijstrook afgesloten en uur vertraging

ALBLASSERWAARD • Op de A15 vond ter hoogte van Gorinchem dinsdagochtend een ongeval plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Nijmegen. Er werd een rijstrook afgesloten. Vanaf Sliedrecht-West was het aansluiten in de file en moesten bestuurders rekening houden met zestig minuten vertraging.