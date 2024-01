Man (19) raakt met Porsche te water op weg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk

STREEFKERK • Een 19-jarige man uit Bleskensgraaf is maandagavond 15 januari met een Porsche te water geraakt langs de Middenpolderweg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk.

Dit gebeurde tijdens een winterse bui, waarbij het wegdek behoorlijk glad geworden was. De bestuurder reed richting Nieuw-Lekkerland en raakte ter hoogte van de Halfweg de macht over het stuur kwijt. Via de andere weghelft kwam hij in de berm en daarna in een sloot terecht. De man wist zelf uit de auto te komen. Hij liep een nat pak op en werd opgevangen bij de naastgelegen boerderij.

De politie reed zich met de politiebus enkele meters voor het ongeval vast in de berm. Voor zowel de politie als de Porsche is een bergingsbedrijf opgeroepen.