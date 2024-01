update 16:30 uur

Grote brand in vrijstaande woning in Goudriaan; meerdere korpsen opgeroepen

zo 14 jan 2024, 15:45

112 3.721 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GOUDRIAAN • In een vrijstaande woning aan de Zuidzijde in Goudriaan is zondagmiddag 14 januari brand uitgebroken. Inmiddels is de brand onder controle.

Het vuur was begonnen bij een bank onder een luifel, en was doorgeslagen naar de kap van het dak.

De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand’. Korpsen uit Goudriaan, Arkel/Hoogblokland, Giessenburg en Nieuwpoort/Langerak werden opgeroepen om te helpen.

De bewoners hebben de woning veilig kunnen verlaten. Op een dronefoto, gemaakt door ZHZ Actueel, is te zien hoe het vuur het gat in het dak boven de luifel heeft gebrand..

Update 16:06 uur: De brandweer is ruimte aan het maken om goed bij het dak te kunnen. Hiervoor worden onder andere dakpannen verwijderd.

Stichting Salvage is onderweg om de bewoners bij te staan.

Update 16:30 uur: De brand is onder controle. De brandweer doet nog een aantal nacontrole’s. Het team brandonderzoek is ter plaatse en gaan verder onderzoek doen naar de oorzaak.

#Brand #Zuidzijde #Goudriaan - Er is brand uitgebroken bij een vrijstaande woning, aan de Zuidzijde in Goudriaan. Een bank onder een luifel is gaan branden, en doorgeslagen naar de kap van het dak. De brandweer heeft opgeschakeld naar “grote brand” Bij... https://t.co/iJOSIMgmnj — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) January 14, 2024