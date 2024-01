Auto total-loss op rotonde N216 bij Groot-Ammers

zo 14 jan 2024, 11:19

GROOT-AMMERS • Bij een verkeersongeval op de N216 bij Groot-Ammers is zaterdag rond 17:40 uur een auto zwaar beschadigd geraakt. De automobilist botste ter hoogte van de Melkweg op het middendeel van de rotonde.

Politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op letsel.

De oorzaak van het ongeval is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden en daardoor rechtdoor over de rotonde gereden.

De auto zal, gezien de grote schade, als verloren moeten worden beschouwd.