Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk niet gevonden tijdens grote zoekactie met 2500 vrijwilligers

27 minuten geleden

SLEEUWIJK • Tijdens de grootschalige zoekactie op zaterdag is de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk niet aangetroffen, zo meldt de politie.

Een indrukwekkend aantal van 2500 vrijwilligers had zich aangemeld om deel te nemen aan de zoekactie met als doel de 16-jarige jongen, die sinds 24 december vermist wordt, te vinden. De coördinatie van de zoekactie op zaterdag lag in handen van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) in samenwerking met de politie.

Grote toeloop

De zoekactie zou zaterdag om 10.00 uur beginnen, maar al snel werd besloten om eerder te starten met het registreren van alle vrijwilligers door de grote toeloop.

“Vanaf het viaduct A27 bij Sleeuwijk tot ver voorbij het Sleeuwijks Kerkje staan auto’s geparkeerd. Er staat tevens een enorm lange rij van mensen die zich willen aanmelden, waarvan sommigen al een half uur wachten”, zo liet een correspondent rond 10.00 uur weten.

Burgemeester steekt vrijwilligers hart onder de riem

De gemeente Altena had parkeerwachten ingehuurd om alles in goede banen te leiden. Ook burgemeester Egbert Lichtenberg kwam in de ochtend naar het kerkje om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. De gemeente Altena zorgde in de loop van de dag ook voor extra veiligheidshesjes die ze via enkele bedrijven op de kop had getikt.

Rekening gehouden met drie- tot vierhonderd vrijwilligers

Woordvoerder Ramona van het Coördinatie Platform Vermissing vertelde net na de middag dat ze rekening hadden gehouden met drie- tot vierhonderd vrijwilligers. Maar vanaf negen uur was de toeloop veel en veel groter dan ingeschat.

“We doen de zoekacties nooit ‘stand alone’, maar altijd op verzoek van de politie en de familie. We sturen mensen op pad met een prikstok en een hesje, het zoekgebied is zo’n 25 tot 30 kilometer vanaf de Merwedebrug.” Ook de mensen van het platform zijn allemaal vrijwilligers, zaterdag waren ze met achttien mensen paraat.

Jas wel gevonden

Ondanks de inzet van vele vrijwilligers is Yoran zaterdag niet gevonden. Eerder vandaag werd wel bekend dat de jas van Yoran is aangetroffen in de Merwede bij Papendrecht. De politie heeft aangegeven dat zij blijven doorgaan met het onderzoek naar de vermissing van Yoran. Ze doen een oproep aan mensen die meer informatie hebben of mogelijk nieuwe informatie bezitten om dit te delen met de politie. Dit kan worden gedaan via het telefoonnummer 0900-8844.

De Pomp gaat eerder open

Jongerencentrum De Pomp in Almkerk gaat zaterdagavond eerder open in verband met de zoektocht naar Yoran. ‘Wanneer je behoefte hebt aan een gesprekje of een luisterend oor schroom dan niet om een medewerker aan te spreken, wij zijn er namelijk voor jou’, meldt De Pomp in een bericht op Facebook. Alle jongeren zijn welkom vanaf 18.45 uur.