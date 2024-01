Politie zoekt opnieuw met boot en helikopter op Merwede na melding van mogelijk lichaam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De politie heeft vrijdagmiddag opnieuw gezocht rond de Merwede tussen Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. Omstreeks 14.00 uur meldde een man bij de politie dat hij bij de uiterwaarden tussen Gorinchem en Boven-Hardinxveld een voorwerp zag drijven dat mogelijk een lichaam kon zijn.

De laatste dagen is er meermaals een melding gemaakt bij de hulpdiensten waarbij een drijvend voorwerp voor een mogelijk lichaam werd aangezien. De meldingen worden serieus genomen, zeker gezien de vermissing van de 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk, die al sinds 24 december wordt vermist.

Rivier afgezocht

Agenten gingen naar de Rivierdijk en zochten vanaf een krib en strandje naar wat de man had gezien. Ook een politiebootje werd ingezet en voer de Merwede af tot Beneden-Hardinxveld.

In de zoektocht werden alleen drijvende boomstronken aangetroffen. Later op de middag is vanuit een politiehelikopter uitgebreid de rivier afgezocht tussen Gorinchem en Dordrecht.

Zoekactie naar Yoran

Zaterdag vindt er een zoekactie plaats naar Yoran. Yoran werd voor het laatst gezien op 24 december om 00.30 uur bij een jongerencentrum in het naburige Almkerk. Zijn fiets werd later gevonden bij de Merwedebrug, zo’n 10 kilometer verderop.