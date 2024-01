Hulpdiensten rukken uit voor fiets bij sloot in Giessenburg, maar vinden geen eigenaar

31 minuten geleden

GIESSENBURG • Langs de Kooiweg in Giessenburg is donderdagochtend 11 januari een fiets langs een dichtgevroren sloot aangetroffen. Omdat niet uit te sluiten was dat er iemand te water was geraakt, rukten de hulpdiensten massaal uit. Er is onderzoek in de omgeving gedaan, maar er is geen persoon aangetroffen.

Wie de fiets heeft achtergelaten, is niet bekend.

Bron: ZHZ Actueel