Boom valt tegen woning tijdens storm in Giessenburg

wo 3 jan 2024, 23:51

112











GIESSENBURG • Een boom is dinsdagavond 2 januari tijdens storm Henk tegen een woning gevallen in Giessenburg. Dat gebeurde halverwege de avond op de Van Delftstraat.

De brandweer rukte uit en met een ladderwagen is de boom in stukken gezaagd en verwijderd. Hoe groot de schade aan de woning is, is op dit moment nog onbekend.