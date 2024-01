update

Automobilist (30) uit Ottoland aangehouden voor rijden onder invloed na aanrijden fietser op N216 in Giessenburg

GIESSENBURG • De 30-jarige automobilist uit Ottoland die maandag een 75-jarige fietser uit Giessenburg aanreed op de N216 in Giessenburg is aangehouden voor rijden onder invloed. De fietser raakte ernstig gewond.

Het ging mis toen de fietser de N216 wilde oversteken ter hoogte van de kruising met de Heideweg. De fietser reed tegen de voorste punt van de zijkant van de auto en kwam via de voorruit van het voertuig op de weg terecht.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is momenteel verder niets bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De automobilist is aangehouden voor het rijden onder invloed.