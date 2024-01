Ruiten van politiebus sneuvelen in Nieuw-Lekkerland door vuurwerk

NIEUW-LEKKERLAND • Twee ruiten van een politiebus zijn in de nacht van oud op nieuw gesneuveld door vuurwerk in Nieuw-Lekkerland.

Volgens een getuige werd er illegaal vuurwerk op de grond aangestoken en reed op dat moment een politiebus voorbij. Het uit elkaar spattende vuurwerk knalde tegen de politiebus, waarna de ruiten kapot gingen.

De agenten in de bus waren behoorlijk geschrokken, maar bleven ongedeerd.

Later in de nacht heeft de politie bij een woning langs de Planetenlaan gesprekken gevoerd en is er gezocht naar meer illegaal vuurwerk. Voor zover nu bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

Tijdens de politieactie gooiden andere personen bewust vuurwerk richting twee politievoertuigen. Daarna renden zij de Mattenbies in.

De politie zoekt uit wie verantwoordelijk is voor de kapotte ruiten van de politiebus en of dit nu per ongeluk of bewust is gebeurd.

