Burgemeester Fröhlich sluit panden in Meerkerk, Hagestein en Vianen na drugsvondst

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten om twee bedrijfspanden en een woning voor een langere tijd te sluiten. Het betreft een pand aan de Broekseweg in Meerkerk, een pand aan de Lekdijk in Hagestein en een woning aan de Buitenstad in Vianen.

De panden zijn gesloten op grond van de Opiumwet. De politie trof vorige week een drugslab aan in het pand aan de Broekseweg. Er werden naast drugs ook chemicaliën en diverse voorwerpen aangetroffen die wijzen op het produceren van drugs.

Hennepkwekerij

Aan de Lekdijk werden tijdens diverse integrale controles dit jaar meerdere overtredingen geconstateerd en grote hoeveelheden materialen aangetroffen die gebruikt worden voor hennepkwekerijen. Ook in een woning aan de Buitenstad in Vianen werden materialen aangetroffen voor een hennepkwekerij.

Niet alleen een hennepkwekerij zelf is strafbaar. Ook de voorbereidingshandelingen gericht op het bereiden, bewerken, verwerken en verkopen van materialen voor een hennepkwekerij zijn verboden op grond van de Opiumwet.