Oudere bewoonster Nieuw-Lekkerland trapt niet in babbeltruc en gooit deur dicht in gezicht dader

52 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Een alerte inwoonster van Nieuw-Lekkerland wist donderdagmiddag te voorkomen dat ze slachtoffer werd van een babbeltruc.

Rond 17.15 uur werd er aangebeld bij de oudere bewoonster van een woning aan de Schouwstraat. De man die voor de deur zei dat een collega van hem een leiding had geraakt en dat hij even in de keuken moest kijken. Toen hij naar binnen wilde stappen, gooide de bewoonster de deur dicht.

In de keuken was niets aan de hand. Toen de bewoonster weer naar de voordeur liep en deze opende was de man vertrokken. Volgens een getuige waren er door een grijze hatchback drie personen bij de flat afgezet.

Getuigen

De politie vraagt getuigen of degenen die wellicht beelden hebben zich te melden via 0900-8844. ‘En wees gewaarschuwd. Men wordt steeds sluwer en doortrapter om bij u binnen te komen. Trap er niet in en bel.ons.’