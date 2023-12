Politie treft bij minderjarige verdachte honderden nitraten aan in woning in Sliedrecht

do 21 dec. 2023, 08:04

SLIEDRECHT • De politie vond bij een doorzoeking van een huis in Sliedrecht onlangs vijfhonderd nitraten.

Ook werden enkele tientallen single shots aangetroffen. In beide gevallen gaat het om illegaal vuurwerk. Het is in beslag genomen en wordt vernietigd. ‘De minderjarige verdachte zal via HALT een passende straf krijgen’, meldt de politie.