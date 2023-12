met korte video

Schuurbrand in Lexmond: brandweer schaalt op naar middelbrand

38 minuten geleden

112 444 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LEXMOND • Aan de Lijsterbeslaan in Lexmond is zaterdagavond brand uitgebroken in een schuur.

Door de brandweer is opgeschaald naar middelbrand.

(later meer)