Auto vliegt in brand na botsing met vrachtwagen op A15 bij Alblasserdam

za 16 dec. 2023, 10:11

ALBLASSERDAM • Een auto is zaterdagochtend in brand gevlogen na een botsing op de A15 bij Alblasserdam.

Ter hoogte van het viaduct van de Edisonweg botste de auto achterop een vrachtwagen. In de auto zaten twee mannen. Zij wisten zich na de crash op tijd in veiligheid te brengen. Niet veel later vloog hun voertuig in brand.

Eén van de mannen is door de botsing gewond geraakt aan zijn hoofd. Beide mannen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven, maar is wel behoorlijk geschrokken.

Het ongeval gebeurde rond 05.30 uur. De toerit en de hoofdrijbaan van de A15 richting Gorinchem waren een tijd lang afgesloten. Inmiddels is een deel van de weg weer vrijgegeven.