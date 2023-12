Man (58) krijgt hartstilstand in Alblasserbos; grote hulpverleningsactie

54 minuten geleden

112 649 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • In het Alblasserbos tussen Papendrecht en Oud-Alblas is vrijdagmiddag 15 december een 58-jarige man uit Dordrecht onwel geraakt. De man liep midden in het bos en zakte plotseling in elkaar.

Een andere man zag dit gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten. De politie, brandweer, ambulancedienst en traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulp.

De Dordtenaar werd in het bos gereanimeerd. Omdat er geen verharde paden in de buurt waren, werd de quad van brandweer Hendrik-Ido-Ambacht ingezet om het slachtoffer vanuit het bos naar de ambulance te vervoeren.

De vijftiger is daarna in kritieke toestand met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis.