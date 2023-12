Drugslab aangetroffen aan de Broekseweg in Meerkerk; twee verdachten aangehouden

wo 13 dec. 2023, 13:17

MEERKERK • De politie doet momenteel onderzoek bij een pand aan de Broekseweg in Meerkerk. Hier is na een tip een drugslab aangetroffen.

Dit meldt de Politie Utrecht via X (het voormalige Twitter). Bij het pand zijn twee personen aangehouden. Over de omvang van het drugslab is nog niets bekend.

