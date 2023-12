Automobilist vliegt uit de bocht en belandt in de Goudriaan

GOUDRIAAN • Een automobilist is woensdag het riviertje de Goudriaan ingereden langs de Zuidzijde in Goudriaan. Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur.

De bestuurder raakte in een bocht van de weg en kwam in het water terecht. Het lukte de bestuurder om zelf uit zijn auto te komen.

Inzet van duikteams die vanuit Dordrecht en Schoonhoven onderweg waren, was niet meer nodig. Of de bestuurder bij het eenzijdige ongeval gewond is geraakt, is onbekend.