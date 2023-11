• De traumahelikopter landde in een weiland vlakbij het incident.

Man raakt zwaargewond bij bedrijfsongeval in Groot-Ammers

wo 29 nov. 2023, 13:43

GROOT-AMMERS • Bij een bedrijf aan de Energieweg in Groot-Ammers is woensdagochtend 29 november een man zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het ongeval gebeurde rond 08.45 uur op het buitenterrein van het bedrijf.

Volgens de politie zou de man enkele meters naar beneden zijn gevallen, waardoor de man inwendig letsel had opgelopen. Vanwege de ernst van het ongeval kwamen twee ambulances en een traumahelikopter met spoed ter plaatse.

Na stabilisatie is het slachtoffer, onder begeleiding van de politie, met spoed overgebracht naar het UMC in Utrecht. Zijn huidige toestand is niet bekend. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. Voor de direct betrokkenen bij het ongeval werd Slachtofferhulp ingeschakeld.