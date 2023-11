Doorrijder na ongeval Nieuw-Lekkerland onwel aangetroffen in Alblasserdam; onderweg nog meer schade

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • De zaak waarbij een vrouw uit Nieuw-Lekkerland zaterdagmiddag langs de Lekdijk in haar woonplaats werd aangereden door een groene auto, is opgelost. De bestuurder, die na het ongeval doorreed, blijkt op zijn route nog meer ongevallen te hebben veroorzaakt.

Hij reed onder meer tegen iets op een stoep en reed van een talud. De Alblasserdammer wist nog wel naar zijn woning langs de West-Kinderdijk te rijden. Daar praatte de oudere man verward. Hij is uiteindelijk door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, in verband met het vermoeden van een beroerte.

Het ongeval op de Lekdijk gebeurde afgelopen zaterdag ter hoogte van de Middelweg. Een 22-jarige vrouw raakte daarbij lichtgewond. De Nieuw-Lekkerlandse twintiger wilde in haar auto stappen. “Toen zij een auto met flinke snelheid aan zag komen, is zij klem tegen haar auto gaan staan, met het portier tegen zich aan. De automobilist raakte de vrouw en de auto. Er zit een grote deuk aan de zijkant, de spiegel ligt eraf en zelf heeft ze ook last van de klap. De bestuurder is doorgereden, maar wel weten we dat hij of zij waarschijnlijk in een groene auto reed. Er werd namelijk een stuk spiegel in die kleur gevonden”, vertelde een familielid.

Dankzij een getuigenoproep meldde een buurtbewoner dat er hoogstwaarschijnlijk een link was met de groene beschadigde auto bij de West-Kinderdijk in Alblasserdam. En dat blijkt intussen zo te zijn.

“Op het moment dat politie en ambulance bij meneer aan de deur gingen, was de aanrijding met het voertuig van de mevrouw op de Lekdijk nog onbekend. Die mevrouw heeft de volgende dag aangifte gedaan. En er heeft zich een getuige gemeld. Daardoor konden we deze twee zaken aan elkaar koppelen. De aangever en de man gaan met elkaar in contact gebracht worden voor de schade-afhandeling,” zo laat een woordvoerster van de politie maandag 27 november weten.