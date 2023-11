Inwoonster Nieuw-Lekkerland aangereden; dader rijdt door in beschadigde groene auto

za 25 nov. 2023, 20:57

NIEUW-LEKKERLAND • Een inwoonster van Nieuw-Lekkerland werd zaterdagmiddag rond 17.00 uur aangereden door een auto. De bestuurder van dit voertuig reed door.

Ter hoogte van de kruising van de Middelweg met de Lekdijk wilde Lekkerlandse in haar auto stapte. Op dat moment naderde er met hoge snelheid een andere auto. Ze werd daardoor klem tegen haar auto gedrukt, met het portier tegen haar aan. Zowel zij als haar auto werden geraakt.

De aanrijding veroorzaakte een grote deuk aan de zijkant van haar auto. Ook de spiegel werd eraf gereden. Zelf heeft ze ook last van de klap. De dader reed in een groene auto. Dat bleek uit het feit dat van diens rechterzijspiegel ook een stuk af was.

De politie roept de dader op zich te melden. Eventuele getuigen of degenen die meer kunnen vertellen over de beschadigde groene auto wordt eveneens verzocht om contact op te nemen: 0900-8844.