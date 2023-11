Oudere man raakt met zijn auto te water in Hoornaar

zo 19 nov. 2023, 20:49

HOORNAAR • Een oudere man is zondagavond 19 november met zijn auto half in een sloot terecht gekomen in Hoornaar. Dit gebeurde rond 17.45 uur op de Hoge Giessen.

Het ongeval werd gemeld bij de hulpdiensten waarop onder andere een reddingsteam van brandweer Gorinchem, de brandweer van Hoornaar/Noordeloos, de politie en ambulancedienst met spoed ter plaatse kwamen.

De auto bleek met de achterwielen in het water te liggen. De brandweer heeft het voertuig veilig gesteld. De bestuurder bleek na controle door ambulancepersoneel ongedeerd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig uit de sloot te halen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.